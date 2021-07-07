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У Зеленского заявили об объектах с материалами для изготовления ядерного оружия в Крыму

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Украина, Среда 07 июля 2021 20:05
У Зеленского заявили об объектах с материалами для изготовления ядерного оружия в Крыму Фото: Тамила Ташева, заместитель представителя президента в Крыму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева рассказала, что на оккупированном полуострове есть объекты, которые содержат материалы для изготовления ядерного оружия. В частности, в одном из университетов Севастополя был ядерный реактор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала "Дом".

По словам Ташевой, украинское правительство еще сразу после оккупации Крыма обратилось к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) по поводу ядерных объектов на Крымском полуострове.

"Например, был небольшой ядерный реактор на территории одного из технических университетов Севастополя, которые занимались научными исследованиями", - сказала она.

Ташева отметила, что Украине нужно продолжать на международном уровне говорить, что в оккупированном Крыму есть ядерные объекты, которые Россия может использовать для создания оружия.

"И очень важно коммуницировать на уровне международных организаций и давать сигналы еще раз. Что около 3-5 объектов (в Крыму - ред.) точно содержат расходные материалы для изготовления в дальнейшем ядерного оружия. Это также может быть одной из тем Крымской платформы", - добавила заместитель представителя президента.

Напомним, до этого в МИД Украины говорили, что Россия разместила в оккупированном Крыму потенциальные носители ядерного оружия.

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Российская Федерация Крым ядерное оружие
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