В Україні виступили за розміщення сил протиповітряної оборони США
Віце-прем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков виступив за розміщення сил протиповітряної оборони США в Україні. Вони б могли виконувати функції захисної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова Резнікова в інтерв'ю для "Ліга.net".
Він вважає, що сьогодні у США - сучасні передові технології, зокрема ППО.
"Ми не говоримо про зброю, що атакує. Ми говоримо про захисну. Я прихильник того, що США можуть, абсолютно не провокуючи росіян, забезпечити нас технічною допомогою в плані різних засобів ППО", - повідомив Резніков.
Щодо питання присутності американських військових він вважає, що це вже питання того, в якій якості вони потрібні.
"З точки зору навчання, тренування, організації. Деякі ЗМІ перекрутили і сказали, що Резніков за військові бази. От саме для військових баз потрібно вносити зміни до Конституції", - заявив Резніков.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на наміри Росії розмістити ядерну зброю у Криму.
Зазначимо, у Зеленського заявили про об'єкти з матеріалами для виготовлення ядерної зброї в Криму.