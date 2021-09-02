В Україні виступили за розміщення сил протиповітряної оборони США

Віце-прем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков виступив за розміщення сил протиповітряної оборони США в Україні. Вони б могли виконувати функції захисної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова Резнікова в інтерв'ю для " Ліга.net ".

Він вважає, що сьогодні у США - сучасні передові технології, зокрема ППО.

"Ми не говоримо про зброю, що атакує. Ми говоримо про захисну. Я прихильник того, що США можуть, абсолютно не провокуючи росіян, забезпечити нас технічною допомогою в плані різних засобів ППО", - повідомив Резніков.

Щодо питання присутності американських військових він вважає, що це вже питання того, в якій якості вони потрібні.

"З точки зору навчання, тренування, організації. Деякі ЗМІ перекрутили і сказали, що Резніков за військові бази. От саме для військових баз потрібно вносити зміни до Конституції", - заявив Резніков.