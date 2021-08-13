Кулеба о намерениях России разместить ядерное оружие в Крыму: это глобальная угроза

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на намерения России разместить ядерное оружие в Крыму. Он назвал это глобальной угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова министра на брифинге .

По его словам, Украина информирует международных партнеров об этом, в частности, с целью контрмер.

"Это не локальный вопрос, а глобальная угроза. Будем использовать все возможности для сдерживания России", - заявил он.

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про актуальні питання зовнішньої політики України Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Friday, August 13, 2021

Ранее сообщалось, что Россия намерена разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие. Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская сторона обеспокоена.

Он допустил размещения в Украине американских войск.