Кулеба о намерениях России разместить ядерное оружие в Крыму: это глобальная угроза
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на намерения России разместить ядерное оружие в Крыму. Он назвал это глобальной угрозой.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова министра на брифинге.
По его словам, Украина информирует международных партнеров об этом, в частности, с целью контрмер.
"Это не локальный вопрос, а глобальная угроза. Будем использовать все возможности для сдерживания России", - заявил он.
Онлайн-брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про актуальні питання зовнішньої політики УкраїниPosted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Friday, August 13, 2021
Ранее сообщалось, что Россия намерена разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие. Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская сторона обеспокоена.
Он допустил размещения в Украине американских войск.
Напомним, у Зеленского заявили об объектах с материалами для изготовления ядерного оружия в Крыму.
Ранее в Минобороны сообщили, что Россия ведет подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму.