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Кулеба о намерениях России разместить ядерное оружие в Крыму: это глобальная угроза

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Киев, Пятница 13 августа 2021 10:31
Кулеба о намерениях России разместить ядерное оружие в Крыму: это глобальная угроза Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на намерения России разместить ядерное оружие в Крыму. Он назвал это глобальной угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова министра на брифинге.

По его словам, Украина информирует международных партнеров об этом, в частности, с целью контрмер.

"Это не локальный вопрос, а глобальная угроза. Будем использовать все возможности для сдерживания России", - заявил он.

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про актуальні питання зовнішньої політики України

Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Friday, August 13, 2021

Ранее сообщалось, что Россия намерена разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие. Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что украинская сторона обеспокоена.

Он допустил размещения в Украине американских войск.

Напомним, у Зеленского заявили об объектах с материалами для изготовления ядерного оружия в Крыму.

Ранее в Минобороны сообщили, что Россия ведет подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму.

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Крым Дмитрий Кулеба Ядерное оружие
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