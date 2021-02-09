UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине выставят на продажу 35 тюрем

Автор: РБК-Украина

Министерство юстиции Украины планирует выставить на продажу 35 законсервированных тюрем. Подготовка идет совместно с Фондом государственного имущества.

Об этом заявила замминистра юстиции Елена Высоцкая, передает правительственный портал.

Популярные новости
Коронавирус в Украине: сколько продлится карантин и когда начнется вакцинация 06 февраля 2021
Непогода в Украине: украинцев просят завтра не выходить из дома 07 февраля 2021
Пока добровольно: Зеленский рассказал, кто не имеет права отказаться от вакцины 08 февраля 2021
На Украину надвигаются снегопады и морозы: какие области под угрозой 05 февраля 2021
Тупицкий работает дистанционно с документами, - КСУ 05 февраля 2021
Движение поездов задерживается более чем на два часа: УЗ назвала причину 06 февраля 2021
ЧС на "Укрзализныце": грузовые вагоны подняли, но поезда еще задерживаются 07 февраля 2021
Сильный снег, морозы и лавинная опасность: в Украину пришла непогода 07 февраля 2021
Европа не откроет границы для людей без вакцинирования, - Зеленский 08 февраля 2021
До 20 см снега в Киеве и сильные морозы: синоптики назвали дату нового похолодания 06 февраля 2021

По ее словам, в рамках "Большой приватизации тюрем" намерены выставить на прозрачные аукционы имущество 35-ти исправительных учреждений.

"Каждое из этих заведений уже прекратило свою профильную деятельность. Содержать закрытые учреждения, которые не выполняют своей функции, невыгодно для государства, поскольку это миллионы гривен расходов ежегодно", - добавила Высоцкая.

Напомним, ранее сообщалось о планах продать около 30 тюрем.

Как заявил министр юстиции Денис Малюська, первое такое учреждение планируют продать уже в начале марта 2021 года.

"Документы на приватизацию первой тюрьмы мы передали в Фонд госимущества. Думаю, первая тюрьма будет продана в начале марта текущего года", - сказал он.

Отметим, первая тюрьма, которую выставят на продажу, - это исправительная колония в поселке Коцюбинское Киевской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство юстиции Украинытюрьма
Читайте также
Новое украинское правописание точно будет в силе до ВНО-2021, - Малюська
Прогноз погоды