ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Минюсте рассказали, когда продадут первую тюрьму

Киев, Среда 03 февраля 2021 16:13
В Минюсте рассказали, когда продадут первую тюрьму
Фото: Денис Малюська (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр юстиции Денис Малюська рассказал о продвижении в вопросе приватизации украинских тюрем. Первое такое учреждение планируют продать уже в начале марта 2021 года.

Об этом говорится в интервью Малюськи для "Украинского радио".

По словам министра, активные действия в направлении приватизации пенитенциарных учреждений начнутся в феврале.

"Мы планируем начать активные действия в этом направлении в феврале. Думаю, что об объявлении аукционов будет сообщено недели через две. Документы на приватизацию первой тюрьмы мы передали в Фонд госимущества. Думаю, первая тюрьма будет продана в начале марта текущего года", - сказал он.

Малюська также напомнил о внедрении платных камер. Он рассказал, что от платных камер государственный бюджет уже получил более 2,2 млн гривен.

"И это существенно превышает все наши затраты на оборудование таких тюрем, на полученные средства мы проводим ремонты в бесплатных камерах. Эта услуга крайне популярна, платных камер в Киевском СИЗО станет существенно больше, поступлений будет больше и будет больше ремонтов бесплатных камер", - добавил министр.

Напомним, в прошлом году Минюст планировал выставить на продажу около 30 законсервированных тюрем.

Как писало РБК-Украина, в 2021 году Минюст планирует продать как минимум четыре тюрьмы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество приватизацияМинистерство юстиции УкраинытюрьмаДенис Малюська

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь