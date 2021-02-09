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В Україні виставлять на продаж 35 в'язниць

Автор: РБК-Україна

Міністерство юстиції України планує виставити на продаж 35 законсервованих в'язниць. Підготовка йде спільно з Фондом державного майна.

Про це заявила заступник міністра юстиції Олена Висоцька, передає урядовий портал.

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За її словами, в рамках "Великої приватизації в'язниць" мають намір виставити на прозорі аукціони майно 35-ти виправних установ.

"Кожен з цих закладів вже припинив свою профільну діяльність. Утримувати закриті установи, які не виконують своєї функції, невигідно для держави, оскільки це мільйони гривень витрат щорічно", - додала Висоцька.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани продати близько 30 в'язниць.

Як заявив міністр юстиції Денис Малюська, першу таку установу планують продати вже на початку березня 2021 року.

"Документи на приватизацію першої в'язниці ми передали у Фонд держмайна. Думаю, першу в'язницю буде продано на початку березня поточного року", - сказав він.

Зазначимо, перша в'язниця, яку виставлять на продаж, - це виправна колонія в селищі Коцюбинське Київської області.

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