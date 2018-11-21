В Україні виконали 95% запланованих робіт на дорогах держзначення

Фото: прем'єр-міністр Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман нагадав про обіцянку за п'ять років з'єднати всі обласні центри новими дорогами

В Україні у 2018 році виконали 95% запланованих робіт на дорогах державного значення. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Гройсман зазначив, що на сьогодні вже завершено сезон 2018 року з ремонту і будівництву доріг. За його словами, на дорогах державного значення виконано 95% запланованих робіт.

Він також нагадав, що уряд планує за п'ять років з'єднати всі обласні центри якісними дорогами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами перевірки Державної аудиторської служби витрат "Укравтодору" виявлено порушень на 190 мільйонів гривень. Також стало відомо, що з цієї суми 130 мільйонів пов'язані з порушеннями при виконанні ремонтно-будівельних робіт.

У жовтні РБК-Україна писало, що чиновника "Укравтодору" затримали на хабарі у 650 тис. гривень. За даними слідства, він вимагав гроші за прискорення експертизи та отримання позитивних висновків дослідження продукції одного з підприємств.