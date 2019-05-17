В Украине вводятся сезонные ограничения движения для грузовиков

С 1 июня в Украине вводятся сезонные ограничения на передвижение большегрузного транспорта по большинству автомобильных дорог общего пользования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укравтодора" в Facebook.

Так, в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 градусов будет введено ограничение и запрет на передвижение по дорогам общего пользования государственного значения грузового транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Ограничение не будет распространяться на транспортных средств, которые осуществляют перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

"Для временной стоянки транспортных средств используются более 900 площадок в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса", - говорится в сообщении.

За соблюдением ограничений для грузового транспорта будут следить территориальные подразделения "Укртрансбезопасности" и соответствующие областные подразделения Национальной полиции Украины.

"Укравтодор" просит пользователей дорог и перевозчиков с пониманием отнестись к вопросу сохранения дорог от преждевременных разрушений и соблюдать условия временных ограничений движения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в столице 16 и 17 мая с 08:00 до 18:00 в связи с ремонтом на улице Березняковская на участке от дома № 26 до Днепровской набережной частично ограничат движение транспорта.

Кроме того, с 15 мая будет ограничено передвижение транспорта на улице Светлая в Дарницком районе столицы в связи с подготовительными работами по ремонту дорожного покрытия.