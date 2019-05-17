В Україні вводяться сезонні обмеження руху для вантажівок

З 1 червня в Україні вводяться сезонні обмеження на рух великовантажного транспорту по більшості автомобільних доріг загального користування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укравтодору" у Facebook.

Так, в денний час доби при температурі повітря вище +28 градусів буде запроваджено обмеження і заборона на пересування по дорогах загального користування державного значення вантажного транспорту фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн.

Обмеження не поширюватиметься на транспортні засоби, які здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов'язані з запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

"Для тимчасової стоянки транспортних засобів використовуються понад 900 майданчиків у смугах відводу доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу", - йдеться в повідомленні.

За дотриманням обмежень для вантажного транспорту будуть стежити територіальні підрозділи "Укртрансбезпеки" та відповідні обласні підрозділи Національної поліції України.

"Укравтодор" просить користувачів доріг та перевізників з розумінням поставитися до питання збереження доріг від передчасних руйнувань та дотримуватися умов тимчасових обмежень руху", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в столиці 16 і 17 травня, з 08:00 до 18:00 у зв'язку з ремонтом на вулиці Березняківська на ділянці від будинку № 26 до Дніпровській набережній частково обмежать рух транспорту.

Крім того, з 15 травня буде обмежено рух транспорту на вулиці Світла у Дарницькому районі столиці у зв'язку з підготовчими роботами по ремонту дорожнього покриття.