В Киеве ограничат движение транспорта на улице Березняковская

Иллюстративное фото (kyiv.npu.gov.ua)

16 и 17 мая с 08:00 до 18:00 в связи с ремонтом на улице Березняковская на участке от дома № 26 до Днепровской набережной частично ограничат движение транспорта

В Киеве 16 и 17 мая частично ограничат движение транспорта на улице Березняковской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, 16 и 17 мая с 08:00 до 18:00 в связи с ремонтом на улице Березняковская на участке от дома № 26 до Днепровской набережной частично ограничат движение транспорта.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, а также не оставлять свои транспортные средства на проезжей части указанного участка, чтобы не мешать дорожным работам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 16 мая с 08:00 до 18:00 в связи с фрезерованием старого покрытия на улице Натальи Ужвий будет частично ограничено движение транспорта.

Кроме того, с 15 мая ограничат движение транспорта на улице Светлая в Дарницком районе столицы в связи с подготовительными работами по ремонту дорожного покрытия.

Также в двух столичных районах во время ремонтых работ обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны.13 мая на улице Светлая, 3-Д во время проведения работ на строительстве обнаружили два артиллерийских снаряда Д-107. А в Днепровском районе на улице Спортивная, во время проведения земляных работ на территории частной усадьбы обнаружили минометную мину Д-120.