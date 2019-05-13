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В Киеве ограничат движение транспорта на улице Светлой

Новости » Общество    13.05.2019 - 13:15
В Киеве ограничат движение транспорта на улице Светлой
Иллюстрационное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

С 15 мая начинаются подготовительные работы по ремонту дорожного покрытия

В Киеве ограничат движение транспорта на улице Светлая в Дарницком районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА). 

Как сообщается, с 15 мая в рамках текущего (среднего) ремонта начинаются подготовительные работы по ремонту дорожного покрытия на улице Светлой на участке от улицы Автопарковой до улицы Евгения Харченко. Во время выполнения работ будет частично ограничено движение транспорта.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в столице в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск), возможны некоторые изменения в работе метро.

Кроме того, в Киеве частично ограничат движение транспорта на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод в связи с ремонтом деформационных швов. Движение будет частично ограничено на месте выполнения работ.

В Киеве ограничат движение транспорта 9 мая В Киеве частично ограничат движение транспорта на улице Борщаговской
Новости Украины ограничение движения
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