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В Украине вводят чрезвычайное положение по всей стране

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине вводят чрезвычайное положение. Его вводят во всех украинских областях, кроме Луганской и Донецкой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг после заседания СНБО.

СНБО просит Верховную раду ввести чрезвычайное положение по всей территории, кроме Луганской и Донецкой областей, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"По всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено ЧП. В зависимости от территории, от того, насколько будут считать целесообразным проведение тех или иных вещей, описанных в соответствии с нашим законодательством. Областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной властей, будут принимать те или иные решения", - заявил Данилов.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что страна перейдет на военное положение только в случае широкомасштабной войны с Россией.

А в парламент внесли законопроект, который запретит народным депутатам выезжать из Украины в условиях военного положения.

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