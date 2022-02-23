ru ua
Ср, 23 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путину разрешили использовать российскую армию на Донбассе. МИД сделал заявление

Новина українською →
Киев, Среда 23 февраля 2022 10:46
Путину разрешили использовать российскую армию на Донбассе. МИД сделал заявление Фото: МИД отреагировал на решение Совфеда разрешить Путину использовать армию на Донбассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел сделали заявление о решении Совфеда разрешить использование войск РФ на территории так называемых "ЛДНР". Ведомство призвало международное сообщество принять неотложные и жесткие меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Если нам не удастся остановить российскую агрессию в Украине сегодня, завтра военная мощь РФ будет применена в любом регионе мира", - говорится в сообщении.

В МИД заявляют, что признание и поддержка Москвой так называемых "ЛДНР" в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины являются международно-противоправными и расцениваются Украиной как акт вооруженной агрессии.

"Украина призывает международное сообщество принять против агрессора неотложные и жесткие меры. Отсутствие решительных действий со стороны международного сообщества лишь развязывает руки Кремлю", - указано в заявлении.

Напомним, вчера Совет Федерации РФ дал разрешение президенту Владимиру Путину использовать российские войска за рубежом, в том числе в ОРДЛО.

Добавим, накануне Путин попросил Совфеда разрешить использование российской армии за рубежом.

При этом это произошло на следующий день после подписание им указа о признании так называемых "ЛДНР".

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФ Донбасс Вторжение России в Украину ЛНР ДНР
NEWS
Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили
Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина