В Украине ввели штрафы за препятствование проверкам пожарной безопасности: суммы

Парламент предусмотрел наказание за препятствование проверкам пожарной безопасности штрафами. Соответствующий законопроект №3931 народные депутаты одобрили во втором чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной рады.
Закон вносит новую статью в Кодекс об административных правонарушениях "Создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор (контроль) в сфере техногенной и пожарной безопасности, в том числе связанной с проведением проверок".
За препятствование может грозить штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 гривен), а за повторное нарушение течение года - от 200 до 300 таких минимумов (3400-5100 гривен).
Отметим, сотрудникам полиции хотели разрешить проводить административное задержание до установления личности правонарушителя, если последний препятствует проверке пожбезопасности. Однако ко второму чтению эту норму решили исключить.
Как писало РБК-Украина, в конце января этот закон приняли в первом чтении. Подчеркнем, что тогда штрафы были существенно выше - от 17 до 51 тысячи гривен.
Напомним, данный проект закона Кабинет министров внес в ВР в конце июля 2020 года.