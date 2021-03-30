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В Україні ввели штрафи за перешкоджання перевіркам пожежної безпеки: суми

Автор: Юлія Струк

Парламент передбачив покарання за перешкоджання перевіркам пожежної безпеки штрафами. Відповідний законопроект №3931 народні депутати схвалили в другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Верховної ради.

Закон вносить нову статтю у Кодекс про адміністративні правопорушення "Створення перешкод для діяльності уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, в тому числі пов'язаної з проведенням перевірок".

За перешкоджання може загрожувати штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 гривень), а за повторне порушення протягом року - від 200 до 300 таких мінімумів (3400-5100 гривень).

Відзначимо, співробітникам поліції хотіли дозволити проводити адміністративне затримання до встановлення особи правопорушника, якщо останній перешкоджає перевірці пожбезпеки. Однак до другого читання цю норму вирішили виключити.

Як писало РБК-Україна, в кінці січня цей закон прийняли в першому читанні. Підкреслимо, що тоді штрафи були істотно вище - від 17 до 51 тисячі гривень.

Нагадаємо, даний проект закону Кабінет міністрів вніс до ВР в кінці липня 2020 року.

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Новини України пожежаштрафВерховна Рада
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