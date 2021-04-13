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Рада провалила закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Автор: Юлия Струк

Верховная рада отказалась вводить штрафы за нарушение самоизоляции. Народные депутаты отклонили соответствующий законопроект №4540.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Документ определял, что нарушение порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, будут наказывать штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 3400 - 8500 гривен.

В Министерстве здравоохранения обращали внимание, что часть больных COVID-19, которые переносят болезнь в легкой форме или находятся в бессимптомной стадии заболевания, пренебрегают правилами самоизоляции.

Напомним, ранее стало известно, что Рада может одобрить этот закон в ходе внеочередного заседания.

Как писало РБК-Украина, профильный комитет рекомендовал одобрить этот закон за основу.

Так, в конце декабря 2020 года Кабинет министров предложил ввести административную ответственность за нарушение режима самоизоляции.

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Новости Украины штрафВерховная РадаКоронавирус
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