Рада провалила закон про штрафи за порушення самоізоляції

Верховна рада відмовилася запроваджувати штрафи за порушення самоізоляції. Народні депутати відхилили відповідний законопроект №4540
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
Документ визначав, що порушення порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації, встановлених у рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, каратимуть штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 3400 - 8500 гривень.
У Міністерстві охорони здоров'я звертали увагу, що частина хворих COVID-19, які переносять хворобу в легкій формі або знаходяться у безсимптомній стадії захворювання, нехтують правилами самоізоляції.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада може схвалити цей закон у ході позачергового засідання.
Як писало РБК-Україна, профільний комітет рекомендував схвалити цей закон за основу.
Так, в кінці грудня 2020 року Кабінет міністрів запропонував ввести адміністративну відповідальність за порушення режиму самоізоляції.