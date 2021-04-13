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Рада провалила закон про штрафи за порушення самоізоляції

Автор: Юлія Струк

Верховна рада відмовилася запроваджувати штрафи за порушення самоізоляції. Народні депутати відхилили відповідний законопроект №4540

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Документ визначав, що порушення порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації, встановлених у рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, каратимуть штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 3400 - 8500 гривень.

У Міністерстві охорони здоров'я звертали увагу, що частина хворих COVID-19, які переносять хворобу в легкій формі або знаходяться у безсимптомній стадії захворювання, нехтують правилами самоізоляції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рада може схвалити цей закон у ході позачергового засідання.

Як писало РБК-Україна, профільний комітет рекомендував схвалити цей закон за основу.

Так, в кінці грудня 2020 року Кабінет міністрів запропонував ввести адміністративну відповідальність за порушення режиму самоізоляції.

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Новини України штрафВерховна РадаКоронавірус
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