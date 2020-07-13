Рада схвалила відповідний закон
В Україні ввели збір за виліт пасажирів. Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект №2424, яким вносяться відповідні зміни до Повітряного кодексу України.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За документ проголосували 256 парламентаріїв.
Документ визначає на законодавчому рівні особливості справляння державного мита за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, відправленого або який прибув до аеропорту України.
Закон передбачає:
Закон встановлює ставку державного авіаційного збору за кожного пасажира, який буде літати в межах України, в розмірі 0,5 долара, на міжнародних рейсах - 2 долари.
За кожну тонну вантажу в межах України - 2,5 долара, а в разі здійснення міжнародних перевезень з/в Україну - 10 доларів.
Збір при цьому не буде стягуватися у разі перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав; перевезення гуманітарної допомоги з/в Україну відповідно до актів Кабінету міністрів; а також у разі польотів, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (в тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого).
Також звільняються від збору в разі перевезень пасажирів, що відносяться до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів відповідно до закону; при перевезенні дітей у віці до двох років; при перевезенні транзитних пасажирів; пасажирів з сервісними квитками і в разі перевезення менш як 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.
Нагадаємо, в першому читанні цей закон Рада прийняла 19 травня.
Як писало РБК-Україна, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що через карантин в Україні та пандемії авіація повернеться до докризового режиму через два роки.