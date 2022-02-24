В Украине ввели план гражданской защиты в условиях военного положения: что это значит
Кабинет министров Украины из-за широкомасштабного вторжения России ввел в действие план гражданской защиты в условиях военного положения. Документ принят на внеочередном заседании правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабмина.
План гражданской защиты принят на основании указа президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 64 "О введении военного положения в Украине". Документ предусматривает ряд поручений министерствам и другим центральным органам исполнительной власти, в том числе:
- ввести в действие свои планы гражданской защиты на особый период;
- перевести территориальные подсистемы единой государственной системы гражданской защиты в "Полную готовность".
Областным государственным администрациям поручено обеспечить эвакуацию населения из районов вооруженных конфликтов.
В тех регионах, где нет вооруженных конфликтов ОГА принимают решение об эвакуации населения при угрозе или их возникновении.
Всем органам государственной власти поручено обеспечить проведение эвакуации материальных и культурных ценностей в случае угрозы их уничтожения.
Напомним, в Украине появятся военные администрации на базе ОГА.
Отметим, после вторжения российских войск на территорию Украины ряд городов перешел в режим комендантского часа.