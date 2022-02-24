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В Украине появятся военные администрации на базе ОГА

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 19:57
В Украине появятся военные администрации на базе ОГА Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине появятся военные администрации на базе областных государственных администраций. Соответсвующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании на базе районных администраций военных администраций. Сопротивление и отпор будут нарастать. Требуемые логистические решения будут приняты", - заявил он.

Напомним, после вторжения российских войск на территорию Украины ряд городов перешел в режим комендантского часа.

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