В Украине появятся военные администрации на базе ОГА

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании на базе районных администраций военных администраций. Сопротивление и отпор будут нарастать. Требуемые логистические решения будут приняты", - заявил он.

Напомним, после вторжения российских войск на территорию Украины ряд городов перешел в режим комендантского часа.

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