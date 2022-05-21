В Україні ввели нові обмеження для мешканців прикордоння Одеської області
Фото: ДПСУ (facebook.com/DPSUkraine)
Прикордонники ввели додаткові обмеження в межах Одеського, Білгород-Дністровського та Болградського прикордонних районів Одеської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Дія обмежень не поширюється на представників військових формувань", - пояснили в відомстві.
Ці обмеження включають заборону на:
- в’їзд осіб в визначену смугу місцевості вздовж державного кордону, за винятком певної категорії осіб;
- провадження робіт окрім сільськогосподарських та будівельних;
- відпочинок населення, рибальство (за винятком окремих ділянок);
- скупчення транспортних засобів та тривалі зупинки на узбіччях доріг;
- перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без дозволів;
- використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій;
- використання повітряних суден, без пілотованої техніки;
- рух автомобільною дорогою "Одеса-Рені" в районі Паланки (Молдова), окрім певних категорій осіб;
- плавання усіх плавзасобів окрім суден флоту рибної промисловості.
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