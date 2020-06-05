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В Украине ввели мораторий на банкротство бюджетных организаций

Новости » Политика     05.06.2020 - 14:49
В Украине ввели мораторий на банкротство бюджетных организаций
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий закон поддержали 303 нардепа

В Украине ввели мораторий на банкротство бюджетных организаций. Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №2276.

За него проголосовали 303 народных депутата, сообщает РБК-Украина.

В пояснительной записке подчеркивается, что вступление в действие нового Кодекса процедур банкротства 21 октября 2019 года в действующей редакции создало ряд рисков.

В частности, у кредиторов была возможность подать заявление об открытии производства по делу о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.

Однако приняв данный проект закона, нардепы устранили такую возможность.

Кроме того, законом регулируется назначение хозяйственными судами по делам о банкротстве распорядителей имущества или управляющих реструктуризацией. Назначение судами будет временным - пока не введена в эксплуатацию Единая судебная информационно-телекоммуникационная система для выбора управляющих.

Как писало РБК-Украина, данный закон за основу нардепы одобрили еще в начале декабря прошлого года.

Напомним, ранее Рада приняла за основу закон, который также меняет Кодекс Украины по процедурам банкротства в части погашения задолженности на оптовом рынке электрической энергии.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная Радабанкротство
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