Рада хочет изменить Кодекс по процедурам банкротства: что предлагают нардепы

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

За документ проголосовали 257 нардепов

Верховная рада Украины поддержала за основу законопроект №2390 "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства (относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии)". За него проголосовали 257 нардепов.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Суть закона

Данный закон регулирует особенности налогообложения операций, связанных с процедурой погашения образовавшейся задолженности на оптовом рынке электрической энергии.

"Принятие предлагаемых изменений... обеспечит возможность своевременной реализации всех механизмов погашения задолженности на ОРЭ, определенных законопроектом "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии", направленных на полное погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии, а также обеспечение условий для постоянных расчетов на новом рынке электрической энергии", - указано в пояснительной записке.

Какие изменения предлагаются

В частности, хозяйственному суду предоставляется право отказать в открытии производства по делу, если заявление подано об открытии дела о банкротстве оптового поставщика электрической энергии, и право прекратить производство по делу, если должником является оптовый поставщик энергии.

Устанавливается, что действие моратория на удовлетворение требований кредиторов не распространяется на удовлетворение указанных требований на период действия процедуры погашения задолженности по суммам задолженности участников расчетов, подлежащих погашению на условиях, определенных ЗУ "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии".

Напомним, в конце апреля Рада одобрила за основу проект закона №2386 "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии", за который проголосовали 258 нардепов.

Как писало РБК-Украина, в начале мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец призвала ВР окончательно во втором чтении принять закон о погашении задолженности на оптовом рынке электроэнергии.

Автор: Юлия Струк