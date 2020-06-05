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В Україні ввели мораторій на банкрутство бюджетних організацій

Новини » Політика     05.06.2020 - 14:49
В Україні ввели мораторій на банкрутство бюджетних організацій
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний закон підтримали 303 нардепи

В Україні ввели мораторій на банкрутство бюджетних організацій. Верховна рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №2276.

За нього проголосували 303 народних депутата, повідомляє РБК-Україна.

У пояснювальній записці наголошується, що вступ в дію нового Кодексу процедур банкрутства 21 жовтня 2019 року в чинній редакції створило ряд ризиків.

Зокрема, у кредиторів була можливість подати заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ і організацій.

Однак прийнявши даний проект закону, нардепи усунули таку можливість.

Крім того, законом регулюється призначення господарськими судами у справах про банкрутство розпорядників майна або керуючих реструктуризацією. Призначення судами буде тимчасовим - поки не введена в експлуатацію Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система для вибору керуючих.

Як писало РБК-Україна, цей закон за основу нардепи схвалили ще на початку грудня минулого року.

Нагадаємо, раніше Рада прийняла за основу закон, який також змінює Кодекс України про процедури банкрутства в частині погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна Радабанкротство
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