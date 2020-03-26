Президент анонсировал жесткие меры для контроля за ценами

В Украине в ближайшее время введут жесткие меры для контроля за ценами во время карантина из-за коронавируса. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

"Также сделаем все, чтобы не допустить роста цен на товары первой необходимости в регионах. Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины определит перечень социально значимых продуктов в период карантина. Правительство будет осуществлять контроль за ценами на продукты из этого перечня.

Также РБК-Украина писало, что Антимонопольный комитет зафиксировал резкий рост цен на некоторые продовольственные товары в Украине из-за пандемии коронавируса. В некоторых областях с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар на 16%. Зафиксирован и значительный рост цен на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь.