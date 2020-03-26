Президент анонсував жорсткі заходи для контролю за цінами

В Україні найближчим часом запровадять жорсткі заходи для контролю за цінами під час карантину через коронавірус. Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

"Також зробимо все, щоб не допустити зростання цін на товари першої необхідності в регіонах. Оскільки заклики до совісті деяких продавців не допомогли, буде пакет жорстких заходів, який зіпсує плани всім спекулянтам", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України визначить перелік соціально значущих продуктів у період карантину. Уряд буде здійснювати контроль за цінами на продукти з цього переліку.

Також РБК-Україна писало, що Антимонопольний комітет зафіксував різке зростання цін на деякі продовольчі товари в Україні через пандемію коронавірусу. У деяких областях з початку березня ціни на гречану крупу зросли більше ніж на 50%, пшоно - на 24%, цукор на 16%. Зафіксовано і значне зростання цін на овочі: майже на 60% подорожчала картопля, вдвічі піднялися ціни на цибулю та моркву.