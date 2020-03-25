Минэкономики определит перечень социально значимых продуктов

Фото: супермаркет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министерство будет мониторить цены, чтобы не допускать спекуляций

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины должно определить перечень социально значимых продуктов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Шмыгаль заявил, что Минэкономики получит соответствующее поручение правительства.

"Правительство даст поручение определить и при необходимости обновить перечень продуктов социального назначения. Министерство должно провести мониторинг цен на такие продукты, чтобы сейчас исключить спекулятивный рост на продукты социальных групп, тех, которые являются товарами социального значения", - сообщил он.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины зафиксировал резкий рост цен на некоторые продовольственные товары. В некоторых регионах с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар на 16%.

Отметим, по данным Госстата, за 2019 год больше всего выросли цены на яблоки - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречневую - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картофель выросли на 69,2% до 16,3 грн за кг.