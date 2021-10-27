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В Украине введут спецмониторинг задолженности по зарплатам, пенсиям и стипендиям

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Украина, Среда 27 октября 2021 11:11
В Украине введут спецмониторинг задолженности по зарплатам, пенсиям и стипендиям Фото: в Украине будут мониторить задолженность по зарплатам, пенсиям и стипендиям
Автор: Александр Белоус

Государственная служба Украины по вопросам труда разработала проект постановления Кабинета министров "О введении специального мониторинга погашения предприятиями, учреждениями и организациями задолженности по заработной плате". Планируется мониторить состояние задолженности по зарплатам, пенсиям и стипендиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно проекту, министерства, другие центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны обеспечить работу временных комиссий по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежного обеспечения), пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам.

Предлагается введение специального мониторинга погашения задолженности по заработной плате на предприятиях, учреждениях и организациях.

Как отмечается пояснительной записке к проекту, необходимость введения государственного статистического наблюдения по вопросам задолженности по заработной плате обусловлена проблемами несвоевременной выплаты наемным работникам заработной платы, которые возникли в стране в начале 90-х годов и, начиная с середины этого десятилетия, приобрели массовый характер и остаются актуальными и на сегодня.

"Объемы невыплаченной заработной платы и количество работников, которые своевременно не получили вознаграждение за труд, постоянно увеличивается. В связи с этим правительством принимаются меры по погашению задолженности по заработной плате в стране, а на органы государственной статистики была возложена задача информационного обеспечения состояния дел по этому вопросу", - говорится в документе.

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