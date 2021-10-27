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В Україні запровадять спецмоніторинг заборгованості із зарплат, пенсій та стипендій

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Україна, Середа 27 жовтня 2021 11:11
В Україні запровадять спецмоніторинг заборгованості із зарплат, пенсій та стипендій Фото: в Україні будуть моніторити заборгованість із зарплат, пенсій та стипендій
Автор: Олександр Білоус

Державна служба України з питань праці розробила проект постанови Кабінету міністрів "Про запровадження спеціального моніторингу погашення підприємствами, установами та організаціями заборгованості із заробітної плати". Планується моніторити стан заборгованості із зарплат, пенсій та стипендій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з проектом, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації повинні забезпечити роботу тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Пропонується запровадження спеціального моніторингу погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях.

Як зазначається пояснювальній записці до проекту, необхідність запровадження державного статистичного спостереження з питань заборгованості із заробітної плати зумовлена проблемами несвоєчасної виплати найманим працівникам заробітної плати, які виникли у країні на початку 90-х років і, починаючи з середини цього десятиріччя, набули масового характеру та залишаються актуальними і на сьогодні.

"Обсяги невиплаченої заробітної плати та кількість працівників, які своєчасно не отримали винагороду за працю, постійно збільшується. У зв’язку з цим урядом вживаються заходи щодо погашення заборгованості із заробітної плати в країні, а на органи державної статистики було покладено завдання інформаційного забезпечення стану справ із цього питання", - йдеться в документі.

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