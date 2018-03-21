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В Украине введут ограничение высотности застроек

НовостиПолитика    21.03.2018 - 18:45
Фото: Киев (flickr.com/ebrd)
Фото: Киев (flickr.com/ebrd)

Минрегион вводит новое понятие "голубые линии"

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы (ГСН), в частности, предлагает ввести "голубые линии" для ограничения высотности застройки территории в населенных пунктах. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"...вводим новое понятие "голубые линии", которые будут регулировать ограничение застройки по высоте в населенных пунктах. Это поможет решить проблемы хаотичной застройки по высотности и гармонизировать городское пространство. ", - говорится в сообщении.

Парцхаладзе отметил, что сейчас действующие нормы устанавливают лишь ограничения существующих и запроектированных улиц и дорог.

"Это так называемые "красные линии", обозначающие земли общего пользования, предназначенные для прокладки коммуникаций, благоустройства улиц и т. п, а также "линии регулирования застройки" - расположение зданий", - пояснил заместитель министра.

А ограничение высотности, по его словам, отсутствует.

Проект новых ГСН будет утвержден в ближайшее время.

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Опубликовано Lev Partskhaladze 21 март 2018 г.

Напомним, 14 марта правительство одобрило законопроект, который предусматривает предоставление полномочий Минрегиону относительно заказа услуг по национальной стандартизации в сфере строительства и строительных материалов.

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Теги: Министерство регионального развития и строительства, строительство, дом
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