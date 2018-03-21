В Україні введуть обмеження висотності забудов

Мінрегіон вводить нове поняття "блакитні лінії"

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновлює державні будівельні норми (ДБН), зокрема, пропонує ввести "блакитні лінії" для обмеження висотності забудови території у населених пунктах. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

"...вводимо нове поняття "блакитні лінії", що будуть регулювати обмеження забудови за висотою у населених пунктах. Це допоможе вирішити проблеми хаотичної забудови за висотністю і гармонізувати міський простір. ", - йдеться у повідомленні.

Парцхаладзе зазначив, що наразі чинні норми встановлюють лише обмеження існуючих і запроектованих вулиць та доріг.

"Це так звані "червоні лінії", що позначають землі загального користування, призначені для прокладки комунікацій, впорядкування вулиць тощо, а також "лінії регулювання забудови" - розташування будівель", - пояснив заступник міністра.

А обмеження висотності, за його словами, відсутнє.

Проект нових ДБН буде затверджений найближчим часом.

Чому наші міста виглядають не так як у Європі? Чому красиві панорами міст можуть перекривати висотки чи в історичних... Опубліковано Lev Partskhaladze 21 березень 2018 р.

Нагадаємо, 14 березня уряд схвалив законопроект, який передбачає надання повноважень Мінрегіону щодо замовлення послуг із національної стандартизації у сфері будівництва та будівельних матеріалів.