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В Україні введуть обмеження висотності забудов

НовиниПолітика    21.03.2018 - 18:45
Фото: Київ (flickr.com/ebrd)
Фото: Київ (flickr.com/ebrd)

Мінрегіон вводить нове поняття "блакитні лінії"

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновлює державні будівельні норми (ДБН), зокрема, пропонує ввести "блакитні лінії" для обмеження висотності забудови території у населених пунктах.  Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

"...вводимо нове поняття "блакитні лінії", що будуть регулювати обмеження забудови за висотою у населених пунктах. Це допоможе вирішити проблеми хаотичної забудови за висотністю і гармонізувати міський простір. ", - йдеться у повідомленні.

Парцхаладзе зазначив, що наразі чинні норми встановлюють лише обмеження існуючих і запроектованих вулиць та доріг.

"Це так звані "червоні лінії", що позначають землі загального користування, призначені для прокладки комунікацій, впорядкування вулиць тощо, а також "лінії регулювання забудови" - розташування будівель", - пояснив заступник міністра.

А обмеження висотності, за його словами, відсутнє.

Проект нових ДБН буде затверджений найближчим часом.

Чому наші міста виглядають не так як у Європі? Чому красиві панорами міст можуть перекривати висотки чи в історичних...

Опубліковано Lev Partskhaladze 21 березень 2018 р.

Нагадаємо, 14 березня уряд схвалив законопроект, який передбачає надання повноважень Мінрегіону щодо замовлення послуг із національної стандартизації у сфері будівництва та будівельних матеріалів. 

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Теги: Министерство регионального развития и строительства, строительство, дом
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