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В Украине введут налог на необоснованные траты украинцев

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров готовит для внесения в Верховную раду законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля. Согласно документу, налоговая сможет уточнять происхождение средств, направленных на приобретение ценных активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниила Гетманцева.

По его словам, сейчас проект закона находится в стадии разработки, в дальнейшем Кабмин передаст его на рассмотрение в парламент.

"Если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, то он будет вынужден доплатить налог на расходы, которые не может объяснить", - заявил Гетманцев.

Он также добавил, что Украина как открытая страна должна следовать цивилизованным правилам. В связи с этим нардеп порекомендовал украинцам воспользоваться налоговой амнистией.

Напомним, 16 июля президент Владимир Зеленский подписал законы, которые вводят налоговую амнистию для украинцев.

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Даниил ГетманцевВерховная радаНалоги