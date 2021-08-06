В Україні введуть податок на необґрунтовані витрати українців

За його словами, зараз проект закону знаходиться в стадії розробки, надалі Кабмін передасть його на розгляд до парламенту.

"Якщо людина не зможе відповісти або показати декларацію про амністію, то вона буде змушена доплатити податок на витрати, які не може пояснити", - заявив Гетманцев.

Він також додав, що Україна як відкрита країна повинна слідувати цивілізованим правилам. У зв'язку з цим нардеп порекомендував українцям скористатися податковою амністією.