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В Украине второй день подряд грозовые дожди по всей стране

Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине второй день подряд остается дождливой. Во всех областях идут грозовые дожди.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня не будет ни одного региона в Украине, в котором бы было сухо - дожди будут идти везде.

В западных областях сегодня днем ожидается +22+25, а ночью +11+14. На севере страны днем +21+24, а ночью +12+14. В центральных регионах днем +21+23, а ночью +12+15.

В восточных областях днем будет +21+24, а ночью +11+14. На юге днем +23+25, а ночью +12+14.

Прогноз в Киеве

В Киеве также сегодня грозовые дожди. Днем +21 +23, а ночью +13 +15.

Напомним, спасатели напомнили украинцам, как следует себя вести во время такой погоды.

Отметим, на прошлой неделе в Мариуполе шел проливной дождь, заливая дома и улицы водой во всех районах города.

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