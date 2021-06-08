В Украине второй день подряд грозовые дожди по всей стране

Прогноз во всех областях

Сегодня не будет ни одного региона в Украине, в котором бы было сухо - дожди будут идти везде.

В западных областях сегодня днем ожидается +22+25, а ночью +11+14. На севере страны днем +21+24, а ночью +12+14. В центральных регионах днем +21+23, а ночью +12+15.

В восточных областях днем будет +21+24, а ночью +11+14. На юге днем +23+25, а ночью +12+14.

Прогноз в Киеве

В Киеве также сегодня грозовые дожди. Днем +21 +23, а ночью +13 +15.