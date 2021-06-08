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В Україні другий день поспіль грозові дощі по всій країні

Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні другий день поспіль лишається дощовою. В усіх областях йдуть грозові дощі.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні не буде ні одного регіону в Україні, в якому б було сухо - дощі йтимуть скрізь.

У західних областях сьогодні вдень очікується +22+25, а вночі +11+14. На півночі країни вдень +21+24, а вночі +12+14. У центральних регіонах вдень +21+23, а вночі +12+15.

У східних областях вдень буде +21+24, а вночі +11+14. На півдні вдень +23+25, а вночі +12+14.

Прогноз у Києві

У Києві також сьогодні грозові дощі. Вдень +21+23, а вночі +13+15.

Нагадаємо, рятувальники нагадали українцям, як слід себе поводити під час такої погоди.

Зазначимо, минулого тижня у Маріуполі йшов проливний дощ, заливаючи будинки і вулиці водою у всіх районах міста.

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