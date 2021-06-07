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Украину завтра накроют грозы: спасатели напомнили о правилах поведения

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Украина, Понедельник 07 июня 2021 14:35
Украину завтра накроют грозы: спасатели напомнили о правилах поведения Фото: Украину завтра накроют грозы (фото pexels.com)
Автор: Андрей Василюк

В Украине завтра, 8 июня, ожидается ухудшение погодных условий - дожди с грозами. Спасатели напомнили украинцам, как следует себя вести во время такой погоды.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.

"По информации Укргидрометцентра, 8 июня днем в Украине грозы", - проинформировали чрезвычайники, отметив основные правила поведения во время такой погоды.

Что нельзя делать во время грозы:

  • Использовать на открытом пространстве свой мобильный телефон, кроме случаев, когда нужно вызвать помощь;
  • Стоять на улице под высокими деревьями или столбами, возле рекламных щитов;
  • Прятаться в лесу от грозы на возвышении.

Как отметили в ГСЧС, на открытом пространстве лучше находиться в низине или углублении.

Напомним, синоптики прогнозировали, что дожди в Украине будут держаться в течение недели. Синоптики предупредили, что Украина окажется в центре мощного северо-восточного циклона.

Отметим, погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение следующей недели.

На прошлой неделе в Мариуполе шел проливной дождь, заливая дома и улицы водой во всех районах города. Обильные осадки затопили квартиры в многоэтажках.

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