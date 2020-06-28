В Украине второй день подряд более 900 новых случаев коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украина уже почти 43 зараженных коронавирусом

По состоянию на 28 июня в Украине зафиксировали еще 917 инфицированных коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской, Ровенской и Закарпатской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии заразились 42 982 человека. Также за минувшие сутки умерли 19 человек, а общее число смертельных случаев составляет 1129 человек.

Сейчас наиболее зараженными регионами являются Львовская область, в которой уже более 5000 случаев COVID-19. Киев, по состоянию на сегодня, на втором месте - 4935 зараженных. Далее Черновицкая, Ровенская и Закарпатская области.

Отметим, последние несколько недель в Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация. Все чаще стали фиксировать антирекорды. Последним был 26 июня, когда обнаружили 1109 случаев COVID-19.

Ранее издание писало, что в Украине за последние 10 дней существенно вырос показатель заболеваемости коронавирусом.

Напомним, к контролю за соблюдением карантина могут привлечь муниципальные патрули.

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Автор: Анастасия Рокитна