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В Україні другий день підряд більше 900 нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     28.06.2020 - 09:01
В Україні другий день підряд більше 900 нових випадків коронавірусу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україна вже майже 43 заражених коронавірусом

Станом на 28 червня в Україні зафіксували ще 917 інфікованих коронавірусом. Найбільше нових випадків зафіксували в Львівській, Рівненській та Закарпатській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Загалом з початку пандемії заразились 42 982 людини. Також за минулу добу померли 19 людей, а загальна кількість смертельних випадків становить 1129 людей.

Наразі найбільш зараженими регіонами є Львівська область, в якій вже більше 5000 випадків COVID-19. Київ, станом на сьогодні, на другому місці - 4 935 заражених. Далі Чернівецька, Рівненська та Закарпатська області.

Зазначимо, останні декілька тижнів в Україні погіршується епідеміологічна ситуація. Все частіше почали фіксувати антирекорди. Останнім був 26 червня, коли виявили 1109 випадків COVID-19.

Раніше видання писало, що в Україні за останні 10 днів суттєво зріс показник захворюваності на коронавірус.

Нагадаємо, до контролю карантину в Україні хочуть залучити муніципальні патрулі.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Коронавірус
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