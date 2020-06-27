К контролю карантина в Украине хотят привлечь муниципальные патрули

Фото: правоохранители (РБК-Украина)

Патрули будут контролировать соблюдение карантинных требований

К контролю за соблюдением карантина могут привлечь муниципальные патрули. Патрули будут сотрудничать с соответствующими ведомствами, например Госпродпотребслужбой.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Привлечь муниципальные патрули предложил премьер-министр Денис Шмигаль на селекторном совещании при участии президента Украины и представителей регионов.

Планируется, что патрули будут контролировать установленные правительством ограничения по работе ночных клубов, городского общественного транспорта, а также помогут учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.

Напомним, недавно полиция провела рейды в торговых и развлекательных заведениях по всей Украине и выявила сотни нарушений карантина.

Добавим, в Украине за последние 10 дней существенно вырос показатель заболеваемости коронавирусом.

Позавчера в Украине обнаружили более 1100 новых случаев коронавируса, что является наибольшим количеством за время пандемии.

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Автор: Дмитрий Левицкий