В Україні набули чинності зміни правил перетину кордону з Росією

Ілюстративне фото (УНІАН)

З 1 березня перетинати кордон з РФ українці зможуть лише за наявності закордонного паспорта

В Україні з 1 березня набули зміни в правила перетину кордону з Російською Федерацією, тепер для цього українцям необхідний закордонний паспорт. Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що зміни викликані постановою Кабінету міністрів "Про дію окремих положень міжнародних договорів України з Російською Федерацією" від 18 грудня 2019 № 1056.

"З 1 березня 2020 перетині державного кордону з Російською Федерацією буде здійснюватися лише за наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон (закордонні паспорти)", - повідомили в Міністерстві.

Таким чином, українці, які будуть виїжджати за територію України в Росію, не зможуть цього зробити за внутрішнім паспортом.

Також у Міністерстві нагадаємо про заборону перетину кордону з РФ через непідконтрольні уряду України пункти пропуску на тимчасово окупованій території.

"Громадяни України, які таким чином в'їхали на підконтрольну уряду України територію і перебувати на ній станом на 01.03.2020 року, не зможуть потрапити назад до місця свого постійного проживання через пункти пропуску через державний кордон України без паспорта громадянина України для виїзду за кордон (закордонні паспорти) або через існуючі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування з ТОТ без відповідного дозволу для перетину лінії розмежування в межах Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні

Зазначимо, з 1 січня 2018 року громадяни Росії можуть в'їжджати в Україну тільки за біометричними паспортами або після фіксації біометричних даних на кордоні.