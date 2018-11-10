В Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

За пересечение границы с применением оружия предусмотрено заключение на срок до 8 лет

В Украине вступил в силу закон № 2599-VIII об уголовной ответственности за пересечение границы вне пунктов пропуска с целью причинить вред интересам государства или силовиками из страны-агрессора. Соответствующий документ был опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины", передает РБК-Украина.

Как отмечается, за пересечение границы с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска или без необходимых документов, либо по документам с недостоверной информацией предусматривается наказание в виде заключения сроком до 3 лет.

За повторное совершение нарушения лицом или группой лиц, наказанием будет лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. За нарушение с применением оружия предполагается заключение на срок до 8 лет.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №7017 об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы в некоторых случаях.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале сентября нардепы поддержали за основу в первом чтении законопроект №7017 "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы", за документ проголосовал 241 депутат ВР.