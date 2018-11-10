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В Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону

Новини » Суспільство    10.11.2018 - 09:28
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

За перетин кордону із застосуванням зброї передбачене ув'язнення на термін до 8 років

В Україні набув чинності закон № 2599-VIII про кримінальну відповідальність за перетин кордону поза пунктами пропуску з метою заподіяти шкоду інтересам держави чи силовиками з країни-агресора. Відповідний документ був опублікований в офіційному парламентському виданні "Голос України", передає РБК-Україна.

Як зазначається, за перетин кордону з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в'їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора в будь-який спосіб поза пунктами пропуску або без необхідних документів, або за документами з недостовірною інформацією передбачається покарання у вигляді ув'язнення терміном до 3 років.

За повторне вчинення порушення особою чи групою осіб, покаранням буде позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. За порушення із застосуванням зброї передбачається ув'язнення на термін до 8 років.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко підписав законопроект №7017 про кримінальну відповідальність за незаконне перетинання державного кордону в деяких випадках.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку вересня нардепи підтримали за основу в першому читанні законопроект №7017 "Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону", за документ проголосував 241 депутат ВР.

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