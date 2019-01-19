В Украине вступил в силу закон о приостановлении банкротства государственных шахт

Иллюстративное фото (УНИАН)

Вчера документ опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины"

В Украине вступил в силу закон № 2658-VIII, который продлевает до 1 января 2022 года приостановление банкротства и блокировки счетов государственных угольных предприятий.

Отметим, соответствующий закон ВР приняла 18 декабря 2018 года.

В пояснительной записке подчеркивалось, что в случае непринятия предложенного законопроекта о продлении действия положения о временном приостановлении исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений в отношении государственных угледобывающих предприятий до 1 января 2022 года, с 1 января 2019 года "можно ожидать полное блокирование работы государственных угледобывающих предприятий, что поставит под угрозу существование государственного сектора угольной отрасли и ослабит энергетическую безопасность Украины в целом".

Целью документа является продление действия до 1 января 2022 года переходного периода, необходимого для устойчивого развития государственного угольного сектора, реализации утвержденных стратегических мероприятий по техническому переоснащению шахт и улучшения их технико-экономических показателей, а также согласования положений некоторых нормативно-правовых актов между собой.

Подчеркивается, что реализация данного законопроекта не требует финансовых затрат из государственного и местных бюджетов.

"Принятие данного законопроекта позволит обеспечить дальнейшую стабильную работу государственных угольных предприятий, провести соответствующее переоснащение действующих шахт и не допустить необоснованного их закрытия путем ареста счетов и процедуры банкротства", - подчеркивается в пояснительной записке.

Напомним, в 2017 году министр энергетики Игорь Насалик анонсировал, что Украина намерена инвестировать 2,5 млрд гривен в модернизацию шахт в 2018 году.

РБК-Украина также писало, что в начале декабря этого года Насалик заявил, что задолженность по заработной плате шахтерам составляет 196 миллионов гривен.