ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Украине вступил в силу закон о приостановлении банкротства государственных шахт

Новости » Политика    19.01.2019 - 10:07
В Украине вступил в силу закон о приостановлении банкротства государственных шахт
Иллюстративное фото (УНИАН)

Вчера документ опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины"

В Украине вступил в силу закон № 2658-VIII, который продлевает до 1 января 2022 года приостановление банкротства и блокировки счетов государственных угольных предприятий.

Отметим, соответствующий закон ВР приняла 18 декабря 2018 года.

В пояснительной записке подчеркивалось, что в случае непринятия предложенного законопроекта о продлении действия положения о временном приостановлении исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений в отношении государственных угледобывающих предприятий до 1 января 2022 года, с 1 января 2019 года "можно ожидать полное блокирование работы государственных угледобывающих предприятий, что поставит под угрозу существование государственного сектора угольной отрасли и ослабит энергетическую безопасность Украины в целом".

Целью документа является продление действия до 1 января 2022 года переходного периода, необходимого для устойчивого развития государственного угольного сектора, реализации утвержденных стратегических мероприятий по техническому переоснащению шахт и улучшения их технико-экономических показателей, а также согласования положений некоторых нормативно-правовых актов между собой.

Подчеркивается, что реализация данного законопроекта не требует финансовых затрат из государственного и местных бюджетов.

"Принятие данного законопроекта позволит обеспечить дальнейшую стабильную работу государственных угольных предприятий, провести соответствующее переоснащение действующих шахт и не допустить необоснованного их закрытия путем ареста счетов и процедуры банкротства", - подчеркивается в пояснительной записке.

Напомним, в 2017 году министр энергетики Игорь Насалик анонсировал, что Украина намерена инвестировать 2,5 млрд гривен в модернизацию шахт в 2018 году.

РБК-Украина также писало, что в начале декабря этого года Насалик заявил, что задолженность по заработной плате шахтерам составляет 196 миллионов гривен.

В Украине вступил в силу закон о праве вузам сдавать в аренду помещения Комитет ВР поддерживает закон для расширения рынка сбыта украинского кино
Новости Украины Верховная РадаШахтаугольбанкротствоЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь