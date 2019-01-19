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В Україні набув чинності закон про призупинення банкрутства державних шахт

Новини » Політика    19.01.2019 - 10:07
В Україні набув чинності закон про призупинення банкрутства державних шахт
Ілюстративне фото (УНІАН)

Вчора документ було опубліковано в офіційному парламентському виданні "Голос України"

В Україні вступив в силу закон № 2658-VIII, який подовжує до 1 січня 2022 року призупинення банкрутства та блокування рахунків державних вугільних підприємств.

Відзначимо, відповідний закон ВР прийняла 18 грудня 2018 року.

У пояснювальній записці підкреслювалося, що в разі неприйняття запропонованого законопроекту про продовження дії положення про тимчасове зупинення виконавчих проваджень та заходів примусового виконання рішень щодо державних вугледобувних підприємств до 1 січня 2022 року, з 1 січня 2019 року "можна очікувати повне блокування роботи державних вугледобувних підприємств, що поставить під загрозу існування державного сектора вугільної галузі і послабить енергетичну безпеку України в цілому"

Метою документа є продовження дії до 1 січня 2022 року перехідного періоду, необхідного для сталого розвитку державного вугільного сектору, реалізації затверджених стратегічних заходів з технічного переоснащення шахт і покращення їх техніко-економічних показників, а також узгодження положень деяких нормативно-правових актів між собою

Підкреслюється, що реалізація даного законопроекту не потребує фінансових витрат з державного та місцевих бюджетів.

"Прийняття даного законопроекту дозволить забезпечити подальшу стабільну роботу державних вугільних підприємств, провести відповідне переоснащення діючих шахт та не допустити необґрунтованого їх закриття шляхом арешту рахунків та процедури банкрутства", - підкреслюється в пояснювальній записці.

Нагадаємо, в 2017 році міністр енергетики Ігор Насалик анонсував, що Україна має намір інвестувати 2,5 млрд гривень в модернізацію шахт в 2018 році.

РБК-Україна також писало, що на початку грудня цього року Насалик заявив, що заборгованість по заробітної плати шахтарям становить 196 мільйонів гривень.

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