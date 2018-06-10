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В Украине вступил в силу закон, которым отложили нововведения в ЖКХ

НовостиОбщество    10.06.2018 - 10:22
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

С 10 июня 2018 года вводится в действие услуга по управлению многоквартирным домом

В Украине вступил в силу закон № 2454-VIII, которым отложили введение в действие норм закона о жилищно-коммунальных услугах о водоснабжении, электричестве, газе и обращении с отходами. Соответствующий документ опубликован в субботу, 9 июня, в официальной парламентской газете Голос Украины.

Закон о жилищно-коммунальных услугах - о праве потребителя заключать договоры с поставщиком услуги - должен был вступить в силу 10 июня этого года. Но правительство не успело подготовить все подзаконные акты, введение норм в действие пришлось отложить.

Отметим, нормы закона о коммунальных услугах касательно воды, тепла, электричества, газа и обращения с отходами вступят в силу с 1 мая 2019 года, после завершения отопительного сезона.

С 10 июня этого года вводится в действие услуга по управлению многоквартирным домом.

Также сообщается, то начало действия нормы о штрафах для компаний за нарушение сроков установки счетчиков на тепло, горячую и холодную воду перенесли на 1 августа 2020 года.

Кроме того, людям, которые будут устанавливать счетчики, возместят затраты за помощью льгот и субсидий. Это обеспечивают изменения в закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

Напомним, ранее в Министерстве финансов  заявили, что основным принципом стимулирования граждан, получающих субсидию, не создавать задолженности по оплате за коммунальные услуги, является автоматическая утрата права на возмещение в случае неуплаты.

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Теги публикации: ЖКХ, тарифы, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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