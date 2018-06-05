Минфин инициирует автоматическую отмену начисления субсидий при неуплате за услуги ЖКХ

В ведомстве подчеркнули, что полностью контролируют процесс монетизации субсидий

Министерство финансов считает, что основным принципом стимулирования граждан, получающих субсидию, не создавать задолженности по оплате за коммунальные услуги, является автоматическая утрата права на возмещение в случае неуплаты. Об этом заявил замминистра финансов Сергей Марченко.

"Жилищно-коммунальная сфера устроена таким образом, что должников, особенно домохозяйства, не так просто отключить от услуг. Поэтому основной принцип, который поможет в этой ситуации - автоматическая утрата права на субсидию в случае неуплаты", - сказал он.

Он сообщил, что на сегодняшний день, движение средств в процессе монетизации субсидий полностью контролируется Министерством финансов.

"Сегодня мы, как расчетный центр, полностью контролируем движение средств, которые заходят в систему в виде субсидий и возвращаются от поставщиков в виде налогов, расчетов за энергоносители и прочее", - отметил Марченко.

При этом, подчеркнул замминистра, одним из основных рисков введения монетизации субсидий является сложность в прогнозировании вероятности возврата выплаченных гражданам денег.

Напомним, Министерство финансов Украины готовится провести проверки среди получателей субсидий для исключения злоупотреблений государственными средствами.