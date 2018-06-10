В Україні набув чинності закон, яким відклали нововведення в ЖКГ

З 10 червня 2018 року вводиться в дію послуга з управління багатоквартирним будинком

В Україні набув чинності закон № 2454-VIII, яким відклали введення в дію норм закону про житлово-комунальні послуги про водопостачання, електрику, газ та поводження з відходами. Відповідний документ опублікований у суботу, 9 червня, в офіційній парламентській газеті Голос України.

Закон про житлово-комунальні послуги - про право споживача укладати договори з постачальником послуги - повинен був вступити в силу 10 червня цього року. Але уряд не встигло підготувати всі підзаконні акти, введення норм в дію довелося відкласти.

Зазначимо, норми закону про комунальні послуги щодо води, тепла, електрики, газу та поводження з відходами вступлять в силу з 1 травня 2019 року, після завершення опалювального сезону.

З 10 червня цього року вводиться в дію послуга з управління багатоквартирним будинком.

Також повідомляється, то початок дії норми про штрафи для компаній за порушення строків встановлення лічильників на тепло, гарячу і холодну воду перенесли на 1 серпня 2020 року.

Крім того, людям, які будуть встановлювати лічильники, відшкодують витрати за допомогою пільг та субсидій. Це забезпечують зміни в закон "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".

Нагадаємо, раніше в Міністерстві фінансів заявили, що основним принципом стимулювання громадян, які отримують субсидію, не створювати заборгованості по оплаті за комунальні послуги, є автоматична втрата права на відшкодування в разі несплати.