Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Україні набув чинності закон, яким відклали нововведення в ЖКГ

НовиниСуспільство    10.06.2018 - 10:22
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)

З 10 червня 2018 року вводиться в дію послуга з управління багатоквартирним будинком

В Україні набув чинності закон № 2454-VIII, яким відклали введення в дію норм закону про житлово-комунальні послуги про водопостачання, електрику, газ та поводження з відходами. Відповідний документ опублікований у суботу, 9 червня, в офіційній парламентській газеті Голос України.

Закон про житлово-комунальні послуги - про право споживача укладати договори з постачальником послуги - повинен був вступити в силу 10 червня цього року. Але уряд не встигло підготувати всі підзаконні акти, введення норм в дію довелося відкласти.

Зазначимо, норми закону про комунальні послуги щодо води, тепла, електрики, газу та поводження з відходами вступлять в силу з 1 травня 2019 року, після завершення опалювального сезону.

З 10 червня цього року вводиться в дію послуга з управління багатоквартирним будинком.

Також повідомляється, то початок дії норми про штрафи для компаній за порушення строків встановлення лічильників на тепло, гарячу і холодну воду перенесли на 1 серпня 2020 року.

Крім того, людям, які будуть встановлювати лічильники, відшкодують витрати за допомогою пільг та субсидій. Це забезпечують зміни в закон "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".

Нагадаємо, раніше в Міністерстві фінансів заявили, що основним принципом стимулювання громадян, які отримують субсидію, не створювати заборгованості по оплаті за комунальні послуги, є автоматична втрата права на відшкодування в разі несплати.

Рада може прийняти закон про нацбезпеку 21 червня, - Парубій Рада розглянула всі поправки до законопроекту про антикорупційний суд
Теги публікації: ЖКХ, тарифи, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
У мережі з'явилося відео затримання догхантера Святогора
У мережі показали переповнені пляжі в Одесі (відео)
Королева Єлизавета ІІ перенесла серйозну операцію
"Неможливо більше приховувати!": у мережі висміяли український телеканал за абсурдний сюжет (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся