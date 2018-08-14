В Украине во время праздников усилят охрану границы

Также с 22 августа подразделения МВД будут переведены на усиленный вариант несения службы

В Украине в связи с проведением мероприятий, посвященных 27-й годовщине Независимости Украины 24 августа, будет усилена охрана границы. Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк, передает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Отметим, что заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что с 22 августа подразделения МВД будут переведены на усиленный вариант несения службы.

По его словам, в праздничный период будет усилена охрана границы.

"Люди, которые не желательны для пребывания на территории Украины, не будут пропущены на территорию Украины. Опыт операций "Граница" и "Мигрант" продемонстрировал эффективность такого подхода. Также усилим меры пропускного режима в фильтрационных пунктах на границе", - сказал он.

Кроме того, заместитель председателя Национальной полиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич заявил, что полицейские готовы к возможным провокациям.

"При планировании обеспечения безопасности мероприятия мы будем сотрудничать со Службой безопасности Украины и Управлением государственной охраны. Будет усилена работа на блокпостах Донецкой и Луганской областей и дорогах государства с целью выявления незаконного перемещения оружия и взрывчатых веществ", - добавил он.

Напомним, в Краснопольском районе Сумской области 11 августа пограничники предотвратили попытку незаконного перемещения через государственную границу товаров по России.