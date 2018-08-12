В Сумской области пограничники со стрельбой задержали "УАЗ" из России

В транспортном средстве пограничники обнаружили около полсотни тюков с товарами народного потребления

В Краснопольском районе Сумской области вчера, 11 августа, пограничники предотвратили попытку незаконного перемещения через государственную границу товаров по России. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Сообщается, что пограничный патруль, который нес службу неподалеку от границы в районе населенного пункта Грабовське, заметил транспортное средство "УАЗ", который начал двигаться от границы в тыл Украины.

Отмечается, что водитель не выполнил законные требования пограничников об остановке транспортного средства и пытался осуществить наезд на пограничника, чем создал угрозу жизни и здоровью военнослужащего.

"Чтобы остановить правонарушителя, пограничным нарядом было осуществлено предупредительные выстрелы вверх, на что водитель не реагировал и продолжал двигаться дальше. С целью задержания правонарушителя военнослужащий из состава пограничного наряда произвел выстрелы из автомата по колесам автомобиля", - сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что вследствие этих действий, пограничники попали в одно из колес авто, но водитель продолжал движение. Поняв, что не убежит, он оставил автомобиль в кустах на окраине населенного пункта Земляное и начал убегать.

При осмотре авто было обнаружено около полусотни тюков с товарами народного потребления – шубы, полушубки, жилеты, дубленки, кожаные куртки, пуховики и трикотажные изделия в ассортименте. Кроме этого, в автомобиле находились коробки с бижутерией и наручными часами.

"Предварительно установлено, что задержанный груз был незаконно перемещен с территории России на территорию Украины. Сейчас транспортное средство вместе с грузом установленным порядком передан сотрудникам полиции. Продолжаются оперативно-поисковые мероприятия по установлению лиц, причастных к указанной противоправной деятельности", - отметили в пресс-центре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области работниками ГНСУ было обнаружены насаждения конопли. Пограничники направили сообщение Национальной полиции в Киевской области о выявлении преступления, предусмотренного ст. 310 УК "Посев или выращивание снотворного мака или конопли".