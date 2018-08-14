В Україні під час свят посилять охорону кордону

Також з 22 серпня підрозділи МВС будуть переведені на посилений варіант несення служби

В Україні у зв'язку з проведенням заходів, присвячених 27-ї річниці Незалежності України 24 серпня, буде посилена охорона кордону. Про це заявив перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк, передає пресс-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Зазначимо, що заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що з 22 серпня підрозділи МВС будуть переведені на посилений варіант несення служби.

За його словами, в святковий період буде посилена охорона кордону.

"Люди, які не бажані для перебування на території України, не будуть пропущені на територію України. Досвід операцій "Кордон" та "Мігрант" продемонстрував ефективність такого підходу. Також посилимо заходи пропускного режиму на фільтраційних пунктах на кордоні", - сказав він.

Крім того, заступник голови Національної поліції - керівник патрульної поліції Олександр Фацевич заявив, що поліцейські готові до можливих провокацій.

"При плануванні забезпечення безпеки заходу ми будемо співпрацювати із Службою безпеки України та Управлінням державної охорони. Буде посилена робота на блокпостах Донецької і Луганської областей і дорогах держави з метою виявлення незаконного переміщення зброї і вибухових речовин", - додав він.

Нагадаємо, що в Краснопільському районі Сумської області 11 серпня прикордонники запобігли спробі незаконного переміщення через державний кордон товарів з Росії.